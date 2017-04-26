Псковские десантники участвуют в финальных состязаниях «Армейский запас»

20:12, 26 апреля 2017, ПАИ

26 апреля стартовали финальные состязания подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Воздушно-десантных войск «Армейский запас». Соревнования проходят на полигоне «Песочное» (Костромская область) в условиях, приближенных к боевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Из более 2500 десантников, выполняющих задачи МТО в соединениях ВДВ, для участия в финальных состязаниях были отобраны только 200 лучших специалистов тыла, победителей отборочных туров из Кубинки, Иваново, Тулы, Пскова, Омска, Ульяновска, Новороссийска, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде и Рязани.

Выступая перед началом заключительного состязания в ВДВ «Армейский запас», главный судья соревнований подполковник Владимир Тарнавский сказал: «В финале конкурса будут отобраны только 14 лучших младших специалистов, которые станут участниками всеармейских состязаний и будут защищать честь ВДВ в городе Вольске в июне 2017 года».

Команды поваров-десантников будут соревноваться в кулинарном мастерстве. По оценкам комиссии, каждый из участников является профессионалом, который в своем соединении славится искусством приготовления пищи. Команды военных пекарей будут готовить экологически чистый хлеб, состоящий из муки, воды и дрожжей. Оценивать качество продукта доверят военнослужащим, возвращающимся с полигона. А команды специалистов и водителей на полигоне будут совершать развороты, преодолевать рвы и возвышенности на скорости, а в конце марша на время развернут полевые бани.

Лучшие заправщики, пекари, ремонтники и повара ВДВ в финале будут состязаться в умении быстро и качественно обеспечить действия передовых подразделений десанта. Участникам конкурса в реальных ситуациях придется заправлять автомобильную и бронетанковую технику, находящуюся в труднодоступных местах, проводить ремонт боевых машин, условно вышедших из строя на марше, и кормить подразделения, возвращающиеся с выполнения учебно-боевых задач.

Выполнять нормативы тыловым подразделениям ВДВ предстоит проходить при постоянном воздействии разведывательно-диверсионных групп, проводящих внезапные атаки с задачей выведения из строя техники и вооружения, нарушая коммуникации.

Комиссия командования ВДВ будет оценивать не только профессиональные навыки конкурсантов, но и осуществлять контроль качества произведенных работ.