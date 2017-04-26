C 1 мая увеличится срок предварительного оформления билетов на пригородные поезда

19:43, 26 апреля 2017, ПАИ

C 1 мая увеличится срок предварительного оформления билетов на пригородные поезда Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОАО «СЗППК».

«Для удобства пассажиров с 1 мая ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» увеличит срок предварительного оформления разовых проездных документов до 10 суток, не считая дня продажи», - говорится в релизе.

Услуга будет доступна следующим категориям пассажиров: гражданам, оформляющим проездной билет по полной стоимости, в том числе билет для проезда детей от 5 до 7 лет; получателям социальных услуг федерального уровня; сотрудникам организаций железнодорожного транспорта по электронным транспортным требованиям.

Срок предварительного оформления билетов останется прежним и будет составлять 7 суток для жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской областей, обладающих региональными льготами, а также для обучающихся при оформлении проездного документа на этих территориях.