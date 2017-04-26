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Культура

Произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена исполнили студенты псковского колледжа искусств

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова состоялся концерт «Ф. Й. Гайдн. 285 лет со дня рождения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как рассказала преподаватель, музыковед Ирина Сидякова, концерт вошёл в цикл, посвящённый творчеству композиторов Венской классической школы - Гайдна, Моцарта, Бетховена. Цель проекта - повышение интереса к личности и творчеству основоположника Венской классической школы Франца Йозефа Гайдна.

Фото Псковского областного колледжа искусств

Слушателями концерта стали ученики Детской музыкальной школы, сектора педагогической практики, их родители, преподаватели и студенты музыкального отделения колледжа.

В исполнении студентов и преподавателей прозвучали произведения Гайдна, Моцарта, Бетховена. Слушателям были продемонстрированы видеофрагменты из «Прощальной симфонии» и оратории «Времена года» Гайдна.

Фото Псковского областного колледжа искусств

«Ведущие Ксения Евплова и Серафима Скнар в форме беседы раскрыли слушателям богатый мир музыки Гайдна и в заключение концерта провели интерактивную игру с детьми. Концерт сопровождался красочной компьютерной презентацией», - добавили в колледже и напомнили, что Гайдна по праву называют «отцом симфонии» - ему принадлежит заслуга в совершенствовании и утверждении таких инструментальных жанров, как симфония, соната, концерт, трио, квартет.

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