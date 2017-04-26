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Общество

Сотрудник ФСБ провел занятие по антитеррористической защищенности псковских колоний

26 апреля в рамках правового информирования для аппарата УФСИН России по Псковской области и личного состава ИК-2, ИК-4, СИЗО-1 прошло занятие по вопросам антитеррористической защищенности объектов уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках межведомственного взаимодействия мероприятие провел сотрудник аппарата оперативного штаба УФСБ России по Псковской области Андрей Кравченко.

Фото пресс-службы УФСИН РФ по Псковской области

В ходе занятия были рассмотрены вопросы выявления признаков подготовки террористических актов, а также разобраны действия при возникновении угрозы совершения террористических актов и ликвидации их последствий.

Кроме того, до участников совещания были доведены основные положения Постановления Правительства РФ от 14.11.2014 № 1193 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) УИС и формы паспорта безопасности объектов (территорий) УИС».

Добавим, подобные занятия пройдут во всех учреждениях, подведомственных УФСИН по региону.

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