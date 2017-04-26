Националист Георгий Павлов задержан в Пскове

20:01, 26 апреля 2017, ПАИ

В дежурную часть УМВД России по городу Пскову доставлен местный националист Георгий Павлов (Гоша Ариец). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по области, задержанный гражданин будет отпущен после беседы.

Как стало известно Псковскому агентству информации, Г. Павлов был задержан во время распространения приглашений на акцию «Надоел», которую 29 апреля планирует организовать общественное движение «Открытая Россия».

Ранее сообщалось, что движение «Открытая Россия», созданное по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, признано нежелательной организацией.