На соцпрограммы в 2016 году из бюджета Пскова потратили около 3 млрд рублей

20:34, 26 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в здании городской Думы состоялись публичные слушания по вопросу исполнения бюджета Пскова за 2016 год, которые провёл глава города Иван Цецерский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С докладом выступила начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт. По ее словам, за 2016 год плановые назначения бюджета по доходам и расходам увеличились на 1 млрд 373 млн 713,6 тысяч рублей. Уточненный бюджет на конец периода составил: доходы – 4 млрд 693 млн 791,6 тысяч рублей, расходы – 4 млрд 834 млн 391,6 тысяч рублей. Дефицит бюджета города за отчетный период не изменился. Объем финансирования 14 муниципальных программ составил 92,3% общего объема расходов. Большая часть расходов – 2942,5 млн рублей – это финансирование программ социальной направленности, вторая объёмная часть – 947,9 млн рублей - сфера ЖКХ и дорожного хозяйства.

В частности, изменение параметров бюджета города в прошлом году произошло за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов (10 млн рублей), безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов (1 млрд 355 млн 988,2 тысяч рублей), средств иностранных партнеров в рамках программы Европейского сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» (7 млн 725,4 тысяч рублей).

Депутат ПГД Дмитрий Барабанов спросил, сколько средств требуется на выполнение предписаний от надзорных органов школам и детским садам города. Тамара Винт пояснила, что здания образовательных учреждений в большинстве старые, поэтому затраты на выполнение всех предписаний требуются огромные: «Непосредственно на выполнение работ по предписаниям в прошлом году было выделено 10 млн рублей. Кроме этого, замечания устраняются в рамках финансирования по капитальному и текущему ремонту, из средств на подготовку школ к учебному году».

Глава администрации Пскова Игорь Калашников добавил, что в первую очередь выполняются все предписания, влияющие на безопасность детей.

Д. Барабанов попросил И. Цецерского взять этот вопрос на контроль. «В детских садах по анализу Роспотребнадзора отсутствует микроклимат, оконные рамы гнилые, зимой мы их, как в 70-е годы, клеим бумагой, а летом боимся открыть окна, потому что стёкла выпадут», - сказал народный избранник.

В свою очередь председатель Контрольно-счётной палаты Пскова Василий Гончар указал на плодотворную работу КСП и администрации города в течение всего 2016 года, на своевременное устранение замечаний и недостатков в ходе исполнения бюджета.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю ПГД Евгений Самуйлов отметил, что растёт интерес граждан к исполнению городского бюджета. Также он подчеркнул, что все поправки, которые в течение года вносились в бюджет, были объективны, на комитете обсуждались принципиально: «В целом бюджет исполнялся в плановом порядке, ритмично в плане поступлений и расходов. К сожалению, живём с дефицитом и муниципальным долгом, и они не снижались».

Иван Цецерский резюмировал: «После публичных слушаний обсуждение исполнения бюджета переходит на депутатскую площадку – отчёт будет рассмотрен на ближайшей сессии. Проблемные вопросы сегодня были обозначены. Мы выбираем в скудных бюджетных средствах города приоритетные направления».