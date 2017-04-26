Правила пожарной безопасности в лесу напомнили сотрудники МЧС красногородцам

20:46, 26 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в деревне Кашево Красногородского района прошло профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение возникновения пожаров в жилом секторе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Рейд сотрудники ведомства организовали совместно с главой администрации сельского поселения «Пограничная волость». Они провели сход граждан и подомовой обход жителей.

Профилактические беседы проводились на тему соблюдения правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации газового и печного оборудования. Особое внимание было уделено содержанию приусадебных участков, граничащих с лесными массивами, и правилам пожарной безопасности в лесу.