Система видеоповторов будет использована на Чемпионате мира-2018

21:03, 26 апреля 2017, ПАИ

На чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России, будет использоваться система видеоповторов. Как пишет ТАСС со ссылкой на AFP, об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Мы будем использовать систему видеоассистента судьи на чемпионате мира 2018 года, потому что до сих пор мы получали только положительные отзывы о ней», - заявил Д. Инфантино.

Ранее, в начале марта прошлого года, Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также она была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который состоялся в Японии.