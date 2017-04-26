Заявки на благоустройство дворов псковичи могут подать до 30 апреля

21:53, 26 апреля 2017, ПАИ

В школе № 3 города Пскова депутат Григорий Стороненков провел встречу с представителями советов многоквартирных домов округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ходе мероприятия специалист Управления городского хозяйства подробно рассказал жителям об основных принципах реализации федерального проекта «Городская среда», алгоритме подготовки и включения заявок горожан в программу, а также перечне возможных работ по благоустройству дворов.

Так, в рамках программы предусмотрены минимальный и дополнительный перечень работ. В первый входит ремонт дворовых проездов и пешеходных зон, установка освещения на фасады здания, урны и скамейки. К дополнительным работам относятся парковки, детские площадки, газоны и искусственные неровности. Срок подачи заявок на благоустройство в текущем году - 30 апреля. Однако жители могут формировать необходимый пакет документов для включения в программу на следующий год уже сейчас.

Эксперт по доступной среде Федор Постнов акцентировал внимание участников встречи на том, что уже на этапе проектирования благоустройства дворов важно учесть потребности всех групп населения, в частности, людей с ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин, молодых родителей и пожилых граждан. Он выразил готовность поделиться с участниками программы знаниями в области универсального дизайна и оказать экспертную помощь в создании доступной среды во дворах.

В пресс-службе отметили, что Григорий Стороненков также проводит встречи с местными жителями для включения их территорий в проект. Так, в апреле состоялось первое обсуждение с жителями домов по улице Леона Поземского возможности присоединиться к программе и благоустроить дворы. Народный избранник подтвердил готовность оказать содействие в подготовке необходимой документации.