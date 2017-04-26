Мэр Риги получил очередной штраф за использование русского языка

21:37, 26 апреля 2017, ПАИ

Центр государственного языка Латвии в очередной раз оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за использование в общении с населением русский язык. Об этом градоначальник сообщил на своей официальной странице в социальной сети, передает ТАСС.

«ЦГЯ выписал мне еще один штраф - €50. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Facebook, - написал Н. Ушаков. - По мнению ЦГЯ, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Facebook является еще и отягощающим фактом. Даже несмотря на то, что это моя личная страница».

Такое решение ЦГЯ мэр Риги собирается оспорить в суде. «Закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть и закон я не нарушал. Соответственно штраф будет оспорен в суде. Если надо - то и в Конституционном суде», - сказал он.

Также Нил Ушаков отметил, что его позиция остается неизменной - он продолжит общаться на русском языке: «Я же в своем поведении менять ничего не собираюсь. И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском».