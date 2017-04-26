0
22:01
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
13:40
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
15:29
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря
13:22
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
10:59
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
18:12
Юрий Поляков: Власть охладела к нашему направлению просвещённого патриотизма
16:22
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
Еще новости
Культура

Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол

6 мая в 14:00 в Псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Мы победим!». Показ приурочен к Дню Победы. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Фото Псковского театра кукол

Фото Псковского театра кукол

«Это попытка соединить несколько жанров: фронтовая клоунада, фронтовой театр кукол, боевые киносборники и песни военных лет. Основой спектакля всё же являются фрагменты кукольных представлений, которые исполнялись на фронтах Великой Отечественной Войны 1941-1945 годах для поднятия боевого духа, настроения солдат. Спектакль даст возможность современным детям и их родителям приблизится к атмосфере того далёкого времени, когда артисты, как и весь советский народ всеми силами помогали приблизить Великую Победу», - говорится в анонсе.

Фото Псковского театра кукол

Цена билета на спектакль составляет от 100 до 200 рублей. Ограничение по возрасту: 6+.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
26 апреля 2017
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
26 апреля 2017
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря
25 апреля 2017
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
23 апреля 2017
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова 8
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
23 апреля 2017
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
21 апреля 2017
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
21 апреля 2017
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ»
20 апреля 2017
В Пскове начался этногастрономический форум «Вкус без границ» 1

Идет загрузка...