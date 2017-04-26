Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол

22:01, 26 апреля 2017, ПАИ

6 мая в 14:00 в Псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Мы победим!». Показ приурочен к Дню Победы. Об этом сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте».

«Это попытка соединить несколько жанров: фронтовая клоунада, фронтовой театр кукол, боевые киносборники и песни военных лет. Основой спектакля всё же являются фрагменты кукольных представлений, которые исполнялись на фронтах Великой Отечественной Войны 1941-1945 годах для поднятия боевого духа, настроения солдат. Спектакль даст возможность современным детям и их родителям приблизится к атмосфере того далёкого времени, когда артисты, как и весь советский народ всеми силами помогали приблизить Великую Победу», - говорится в анонсе.

Цена билета на спектакль составляет от 100 до 200 рублей. Ограничение по возрасту: 6+.