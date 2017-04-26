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Общество

Путин пошутил о просмотре хоккея в сельских клубах без женщин

Вопрос совершенствования работы домов культуры на селе обсудил с членами Правительства президент России Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, несколько идей заинтересовали главу государства, а по одному вопросу он в шутку дал поручение премьеру Дмитрию Медведеву провести воспитательную работу с министром культуры Владимиром Мединским.

В. Мединский отметил, что считает важным, чтобы сельские ДК стали местом проведения семейного досуга. «Нам показалось, что очень важно, чтобы ДК на большом селе представлял из себя место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей. Это большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, вместе собравшись», - предложил он.

«Вместе интереснее, но почему только с мужчинами?» - спросил В. Путин. «Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу!» - с улыбкой обратился он к Д. Медведеву.

Глава Минкультуры заверил президента в том, что у министерства уже есть типовые проекты таких ДК, и в них предусмотрены и «для женщин места, где можно побеседовать с подругами», и большая библиотека, и зал для занятий хореографией для детей, и гимнастический зал.

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