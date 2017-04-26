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Общество

Создать защищенный «детский интернет» предложила сенатор Мизулина

30% детей, страдающих порнозависимостью, страдают впоследствии бесплодием, заявила сенатор Елена Мизулина, сославшись на результаты исследований. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор подчеркнула, что порнография представляет большую опасность для подрастающего поколения. «Сегодня специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью, — это порнозависимость. И мало того, что меняется характер личности, мышление, поведение такого ребенка, когда он становится взрослым, 30 процентов, трое из десяти, они страдают бесплодием, есть уже такие исследования», - заявила она.

Е. Мизулина предложила создать в России защищенную интернет-среду, безопасную для детей, — «детский интернет». Она напомнила о законопроекте, предусматривающем создание информационной системы «Контингент обучающихся», содержащей сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. По ее словам, авторы «говорят, что можно, и только в России, создать такую среду, такую универсальную базу со всеми персональными данными от рождения на всю оставшуюся жизнь, которую никто не сможет вскрыть, даже американцы».

«Если можно создать защищенную среду с персональными данными, давайте создадим для детей детский интернет, который действительно защищен, где родители могут не беспокоиться за то, что в этом интернете ребенок будет общаться, будет смотреть ресурсы, получать информацию, играть, и это не будет его растлевать, не будет формировать агрессивное отношение к родителя», - резюмировала она.

 

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