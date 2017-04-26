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Общество

Сапёры Западного военного округа очистят полигоны от неразорвавшихся снарядов

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа начали проверку и очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Для выполнения этой задачи созданы группы поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, их разминирования и уничтожения. Саперы обеспечены индивидуальными средствами бронезащиты, современными миноискателями, средствами связи и специальным транспортом, предназначенным для перевозки опасных грузов.

Весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, прошел дополнительное психологическое тестирование и подготовку, а также сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами.

Всего в ЗВО созданы более двух десятков подразделений общей численностью около 150 военнослужащих, им предстоит провести проверку и очистку полигонов общей площадью около 1,5 тыс. га. Мероприятия завершатся к концу мая.

 

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