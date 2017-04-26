Карту нормативов ОДН в регионах представил «Управдом»

23:00, 26 апреля 2017, ПАИ

По результатам проведённого в регионах мониторинга партийный проект «Управдом» представил подробную карту нормативов общедомовых нужд (ОДН). Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России», нормативы Псковской области находятся в середине списка.

«Мы выявили, что по стандартам ОДН холодной воды у 9 из 76 регионов нормативы высокие, у 48 - средние, у 19 - минимальные. По горячей воде нормативы по ОДН высокие в 7 регионах, где на одну мойку общедомового имущества тратится 180 литров воды на 1 квадратный метр общедомовой площади, у 48 регионов нормативы оказалась средними, у 27 - минимальные. По нормативам ОДН в части электроэнергии - в «красной зоне» находятся 24 региона, в зеленой – 30, в желтой – 25 регионов. И в субъектах, где нормативы максимальные, региональным координаторам необходимо понять, почему были установлены такие показатели», - рассказал координатор партпроекта «Управдом», заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Результаты мониторинга нормативов в регионах по ОДН отражены на трех картах: по нормативам горячей и холодной воды, а также электроэнергии. В каждой карте субъекты РФ разделены на три группы. Первая - зеленая, в нее попадают те регионы, которые приняли минимальные нормативы. Вторая – желтая, в нее попали те, что находятся в промежутке между минимальными и максимальными нормативами в стране. В красной группе – регионы с максимальными нормативами по ОДН.

Так, например, норматив ОДН на электроэнергию завышен, как выяснилось в ходе мониторинга, в 24 регионах России. Среди «лидеров» - республики Дагестан и Ингушетия, Ставропольский край, Амурская и Челябинская области. Нормативы ОДН на холодную воду оказались завышены в 9 регионах, в топ-5 входят Алтайский край, Республика Северная Осетия, Ставрополь и Хабаровский край.

П. Качкаев также добавил, что сейчас в Госдуме идет подготовка законопроекта об изменениях в Жилищный кодекс, которые предполагают, что в тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, плату за ОДН можно считать по ним. Но при этом она должна быть не выше установленного в регионе норматива. Между тем, 1 июня этого года субъекты РФ должны утвердить новые нормативы по ОДН.

Он напомнил о том, что согласно Постановлению Правительства РФ №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества МКД», субъектам РФ в срок до 1 июня необходимо проанализировать все нормативы по стоимости ОДН и привести их в соответствие с потребностями дома.

«Проведенный парией «Единая Россия» мониторинг позволил оценить положение Псковской области в «рейтинге» регионов. И если опираться на цифры из проекта приказа по ОДН, то наши нормативы окажутся в середине списка, кроме электричества», - прокомментировал региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов.