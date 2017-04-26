День спецчастей нацгвардии России отмечается 27 апреля

08:39, 27 апреля 2017, ПАИ

27 апреля в России отмечается День специальных частей Внутренних войск МВД РФ, пишет сalend.ru.

Дата для учреждения этого праздника была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1946 году, приказом МВД СССР в составе Управления МВД по охране важных предприятий промышленности было создано специальное отделение по охране научно-исследовательских институтов и лабораторий академии наук СССР, занимающихся исследованиями в области атомной энергетики. И сегодня 27 апреля отмечается как профессиональный праздник воинских частей по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и сопровождения специальных и воинских грузов (МПСР, ВГО и СГ).

В апреле 2016 года Внутренние войска МВД России были преобразованы в Войска национальной гвардии РФ, но сотрудники и специалисты ведомства по-прежнему выполняют задачи общественно-государственного характера. Долгое время деятельность спецчастей была скрыта от внимания широкой общественности из-за специфики решаемых ими задач.

Система охраны важных государственных объектов сложилась после Великой Отечественной войны, когда в стране зарождалась атомная промышленность, наращивался военно-промышленный комплекс, создавались многие научно-исследовательские институты, разрабатывающие стратегическое вооружение. Им необходимо было обеспечить надежную охрану и безопасность, принять меры к сохранению государственных тайн и секретов, рождавшихся в научных лабораториях и институтах. Выполнение этого рода задач было возложено на специально создаваемые в составе внутренних войск МВД воинские части и соединения.

Уже к июню 1946 года были сформированы пять комендатур, первой из которых стала спецкомендатура по охране лаборатории измерительных приборов № 2 Академии наук СССР, ныне — Российский научный центр «Курчатовский институт». В августе того же года воинские части приступили к выполнению задач по охране мест проведения специальных работ. Военнослужащие воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов всегда выполняли свои служебно-боевые задачи, нередко рискуя собственной жизнью, защищая население от природных и техногенных катастроф. Войска участвовали в ликвидации последствий аварий на комбинате «Маяк» в 1957 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Сегодня соединения и воинские части по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и специальных грузов охраняют более 100 важных государственных объектов.