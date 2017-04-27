День российского парламентаризма празднуют 27 апреля

10:14, 27 апреля 2017, ПАИ

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Он был учрежден 27 июня 2012 года, когда были внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», пишет сalend.ru.

Установление новой памятной даты призвано способствовать привлечению внимания населения к деятельности Федерального Собрания РФ и законодательных органов власти в регионах. В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля, поскольку в этот день (по старому стилю) в 1906 году начала работу Государственная Дума Российской Империи — первый в истории страны демократический институт. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет.

Появление представительного органа стало результатом революции 1905 года. После этих событий Николай II учредил Государственную Думу как «особое законосовещательное установление, которому предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений». Также в функции первой Госдумы вошло рассмотрение «росписи государственных доходов и расходов» или, говоря современным языком, бюджета.

Первое положение о выборах в Госдуму, разработанное министром внутренних дел Александром Булыгиным, наделяло правом голоса ограниченные категории лиц: крупных собственников недвижимого имущества, плательщиков промыслового и квартирного налога, а также — на особых условиях — крестьян. Это вызвало сильное недовольство в обществе, и выборы по такой схеме не состоялись.

Новой основой деятельности представительного органа стал Манифест от (17) 30 октября 1905 года, который установил незыблемое правило: «никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной думы». Таким образом, Дума из совещательного органа превратилась в законодательный.

Сегодня парламент России — Федеральное Собрание — так же, как во времена империи, состоит из двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день всенародного голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 года.

Добавим, изначально предлагалось отмечать праздник российского парламентаризма в день начала работы Верховного Совета России, который открыл свое первое заседание 18 марта 1990 года. Однако позже идея была пересмотрена с учетом замечаний историков о том, что российский парламентаризм значительно старше.