Картины эстонских живописцев пополнили фонды Пушкинского заповедника

08:06, 27 апреля 2017, ПАИ

Восемь картин современных авторов — живописцев из Эстонии пополнили фонды Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Полотна передали в дар музею участники традиционного пленэра «Пушкиногорье» Ольга Жаркова, Айвар Рихкранд, Аарне Ханни и Юрий Хорев. Теперь эти работы, как отметила собеседница агентства со ссылкой на начальника выставочного отдела Пушкинского заповедника художника Александра Иванова, будут представлять музей и, шире, русскую культуру, но одновременно — эстонское современное изобразительное искусство и творчество конкретных мастеров на выставках по России и за её пределами.

Добавим, что художники из прибалтийской страны уже в четвёртый раз принимают участие в работе пленэра «Пушкиногорье», который в «Михайловском» проводят целенаправленно, специально для профессиональных живописцев и графиков с 2010 года. В этот раз в музее побывали художники, так или иначе связанные с Кохтла-Ярве. Нынешней весной, в конце марта, этот город на северо-востоке Эстонии и музей-заповедник «Михайловское» подписали договор о сотрудничестве, не только официально закрепивший сложившиеся в течение нескольких последних лет творческие и плодотворные отношения, но и дающий возможность для их дальнейшего развития.