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Спорт

Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области

В Ваулиных Горах (Псковский район) в рамках Спартакиады УМВД России по Псковской области состоялись соревнования по стрельбе из боевого  оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото 60.мвд.рф

Фото 60.мвд.рф

В состязаниях приняли участие команды, представляющие различные подразделения и службы аппарата Управления и отделов внутренних дел на районном уровне. Участники выполняли упражнения  из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Фото 60.мвд.рф

В результате в командном зачете победителями  стали команды УМВД России по городу Пскову, ОМВД России по Псковскому району и МО МВД России «Опочецкий».

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