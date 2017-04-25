Лучших стрелков среди полицейских определили в Псковской области

08:33, 27 апреля 2017, ПАИ

В Ваулиных Горах (Псковский район) в рамках Спартакиады УМВД России по Псковской области состоялись соревнования по стрельбе из боевого оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В состязаниях приняли участие команды, представляющие различные подразделения и службы аппарата Управления и отделов внутренних дел на районном уровне. Участники выполняли упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

В результате в командном зачете победителями стали команды УМВД России по городу Пскову, ОМВД России по Псковскому району и МО МВД России «Опочецкий».