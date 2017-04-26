0
17:50
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
16:46
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
16:07
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
13:30
Иногда они умирают
13:05
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
12:16
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
11:38
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
Еще новости
Общество

Снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% ожидается в России

Банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых, благодаря низкому росту просроченной задолженности по этому виду заимствований. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет газета «Известия».

По оценкам организации, в первом квартале этот показатель составил всего 1%, тогда как в прошлом году в этот же период рост задолженности был 12%.

«Во-первых, можно отметить улучшение ситуации в экономике и рост доходов населения в номинальном выражении. Вторым фактором стало сокращение доли валютных ипотечных кредитов в портфеле, которые постепенно реструктуризируются либо списываются», – считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Эту информацию подтвердили не менее, чем в 30 кредитных организациях, опрошенных изданием.

По мнению экспертов, такая ситуация должна привести к тому, что банки смогут выдавать больше кредитов и под меньшие проценты уже в этом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
26 апреля 2017
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
26 апреля 2017
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
26 апреля 2017
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
Иногда они умирают
26 апреля 2017
Иногда они умирают 14
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
26 апреля 2017
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
26 апреля 2017
Жалобы родителей на конфликты с детьми стали чаще поступать псковскому омбудсмену
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве
26 апреля 2017
Как псковичу безопасно купить новостройку в Петербурге или Москве 1
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России
26 апреля 2017
Память жертв радиационных аварий и катастроф чтут 26 апреля в России

Идет загрузка...