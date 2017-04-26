Снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% ожидается в России

08:36, 27 апреля 2017, ПАИ

Банки могут снизить ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых, благодаря низкому росту просроченной задолженности по этому виду заимствований. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет газета «Известия».

По оценкам организации, в первом квартале этот показатель составил всего 1%, тогда как в прошлом году в этот же период рост задолженности был 12%.

«Во-первых, можно отметить улучшение ситуации в экономике и рост доходов населения в номинальном выражении. Вторым фактором стало сокращение доли валютных ипотечных кредитов в портфеле, которые постепенно реструктуризируются либо списываются», – считает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Эту информацию подтвердили не менее, чем в 30 кредитных организациях, опрошенных изданием.

По мнению экспертов, такая ситуация должна привести к тому, что банки смогут выдавать больше кредитов и под меньшие проценты уже в этом году.