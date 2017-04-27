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Экономика

Ритейлеры к 1 июня прекратят возврат хлеба поставщикам

К 1 июня ритейлеры прекратят возврат поставщикам хлеба, у которого истекает или истек срок годности. Как пишет газета «Известия», позицию производителей, вынужденных покупать обратно у продавцов продукцию по начальной цене, поддержали в Госдуме, Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзоре.

Инициативу отказа от возврата хлеба ритейлерами озвучивал в письмах в Российский союз пекарей и в торговые сети председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Ломакин-Румянцев. Он попросил входящие в АКОРТ сети («Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие) обсудить с поставщиками хлеба отказ от существующей модели распределения рисков. Ломакин-Румянцев призвал сети внести изменения в договоры уже в мае.

«Ведущие ритейлеры запланировали достичь поставленную цель в пилотном режиме уже к 1 июня», — сообщил Илья Ломакин-Румянцев.

Представитель АКОРТ напомнил Российскому союзу пекарей, что стороны обязывались решить вопрос возврата хлеба в течение 2017 года, однако решение должно быть ускорено в свете рекомендаций президента России Владимира Путина, который обратил внимание на несоответствие возврата какой-либо просроченной продукции действующему законодательству.

Как отметил президент Российского союза пекарей Валерий Чешинский, речь идет о возврате поставщикам хлеба, с истекшим или истекающим сроком годности. При этом, по его словам, срок хранения хлеба в среднем составляет три дня.

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