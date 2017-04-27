16 взрывоопасных предметов уничтожены в Псковской области

09:35, 27 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в Псковской области уничтожены 16 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сотрудники Невского спасательного центра из Санкт-Петербурга уничтожили три авиабомбы в Невельском районе: одну - в районе деревни Турки-Перевоз и две – вблизи деревни Новохованск.

Также были уничтожены ранее обезвреженные 13 миномётных мин, артиллерийских снарядов и гранат в Новосокольническом районе.