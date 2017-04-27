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11 человек пострадали на псковских дорогах за последние семь дней

С 20 по 26 апреля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 11 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 11 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В четырёх случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшего передали медицинским работникам. Также один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств.

«При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц», - рассказали в МЧС. За указанный период деблокирование пострадавших не производилось.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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