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Культура

Псковское отделение Союза писателей получит из резервного фонда губернатора средства на издание книг

В связи с 50-летием Псковское региональное отделение Союза писателей России получит из резервного фонда губернатора средства на издание книг. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, это было озвучено в ходе приема граждан, который проводит 27 апреля и. п. главы региона Вера Емельянова.

С просьбой об оказании финансовой поддержки на выпуск книг «Чести своей не отдадим никому» и «Времени вечные крылья» обратился председатель псковского отделения Союза писателей Игорь Смолькин.

«Мы примем самое активное участие в подготовке к 50-летию регионального отделения. Отделение известно и за пределами нашего региона. Комитет по культуре определится с организационными вопросами. Мы поддерживаем ваше предложение по созданию оргкомитета. Максимально отметим и поощрим всех людей, которые заслуживают внимания», - сказала Вера Емельянова.

Игорь Смолькин добавил, что в состав организации входят 48 человек.

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