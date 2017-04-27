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Общество

На 30 тысяч оштрафована глава администрации Крупской волости за нарушения при заключении договоров на ремонт дорог

В Печорском районе глава администрации Круппской волости привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что глава администрации сельского поселения заключала договоры на оказание услуг по ремонту автомобильных дорог с единственной организацией  без объявления конкурентной процедуры.

В этой связи заместитель прокурора района возбудил в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.29 КоАП. Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области назначила виновной штраф в размере 30 тысяч рублей.

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