Дороги в районе «Учхоз» в Пскове будут отремонтированы в мае

09:48, 27 апреля 2017, ПАИ

В мае в Пскове отремонтируют дорожное покрытие на улицах в районе «Учхоз». Об этом заявила исполняющий полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова на приёме граждан 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По вопросу благоустройства района «Учхоз», в частности, ненадлежащего содержания дорожного покрытия улиц, установки дорожных знаков «Наименование улицы» и организации уличного освещения к и. п. губернатора обратился пскович Григорий Савич, представляющий интересы Ольги Лукиной.

«Это крик души, мы писали множество обращений, но получали одни отписки. Последний раз встречались с замглавы города, но вопросы всё равно остались», - рассказал заявитель. По его словам, больше всего вопросов возникает к состоянию дорог. Пскович отметил, что недавно в районе был пожар, и огнеборцы не смогли проехать к пожарному водоему даже на спецтехнике. «Обещали и подсыпку, и освещение. Еще борщевик. Водопровода и газа нет, канализации нет. Детям некуда даже выйти поиграть, у них ожоги от борщевика. Самая большая беда - мелиоративная канава: неизвестно, чья она», - продолжил Григорий Савич.

Вера Емельянова согласилась, что территорию, безусловно, надо приводить в порядок. Она подчеркнула, что это вопрос серьезный, комплексный и многоплановый: «За день, месяц или даже год мы все не решим». И. п. губернатора сообщила, что муниципалитету будет дано поручение включить в планы развитие указанной территории.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников сказал, что 4 мая выедет на место, так как есть вопросы, которые нужно обсудить с жителями района «Учхоз», в том числе, по межеванию территории. Игорь Калашников отметил, что приедет вместе с дорожниками и начальником Управления городского хозяйства администрации города Алексеем Захаровым.

«Вопрос дороги мы ставим на первое место», - добавила Вера Емельянова и подчеркнула, что до майских праздников должно быть проведено грейдирование, а в течение мая всю дорогу необходимо привести в порядок.

«Рекомендуем проведение работ по устройству наружного освещения к 1 сентября», - сообщила и. п. губернатора, а жильцам она посоветовала принимать активное участие в уборке собственной территории.

Игорь Калашников также заметил, что в районе есть граждане, которые выкупили участки и «что хотят, то там и делают, с нами разговаривать отказываются, ссылаясь на частную собственность».