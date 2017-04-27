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Соцсфера

Сформировать список учеников новой псковской школы к 25 мая поручила Вера Емельянова

Исполняющая полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова поставила задачу Управлению образования администрации Пскова к 25 мая сформировать список учеников новой школы, которая построена на окраине Пскова, в деревне Борисовичи Псковского района. Такое поручение она дала  в ходе приёма граждан 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

С вопросом об устройстве детей в первый класс новой школы к Вере Емельяновой пришла жительница деревни Опочицы Псковского района Мария Алексеева. Она рассказала, что в январе позвонила в городское управление образования, где ей посоветовали обращаться в новую школу. «Мы попали в предварительные списки, но после их аннулировали. Потеряли кучу времени и сейчас оказались закреплены в Родинской школе. От нас это даже территориально далеко», - пожаловалась женщина.

Заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников отметил, что с точки зрения закона дети Марии Алексеевой действительно должны быть приписаны к одной из школ Псковского района. «Но обычно мы стараемся, чтобы дети ходили в близлежащую городскую школу», - сказал он и пообещал оказать женщине содействие, чтобы её ребенок учился в школе № 23, которую уже посещает один из детей этой семьи.

«Я попрошу управление образования города завершить формирование списков в новую школу до 25 мая, чтобы у родителей до конца учебного года была полная определенность», - поручила Вера Емельянова.

Также она пообещала Марии Алексеевой, что её заявление о поступлении в новую школу будет рассмотрено в приоритетном порядке. «Дождитесь ответа управления образования. Кроме того, за вами будет закреплено право пойти в 23-ю школу. Это нормально, когда дети учатся вместе», - заключила и. п. губернатора.

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