Опубликовать информацию о работе обязал суд глав поселений Палкинского района

10:59, 27 апреля 2017, ПАИ

По требованию прокурора Палкинского района суд обязал органы местного самоуправления обеспечить размещение полной информации об их деятельности на официальном сайте в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований федерального закона главы городского и сельских поселений Палкинского района не обеспечили полное размещение информации о нормотворческой деятельности о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, о результатах проверок, а также об административных регламентах, стандартах муниципальных услуг.

«Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности и органов местного самоуправления является одним из основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции», - заметили в прокуратуре.