Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой

10:25, 27 апреля 2017, ПАИ

Только до 1 мая действует специальная весенняя акция на новостройку, возводимую в районе Любятово – на Зональном шоссе, 5. Это новый кирпичный дом на 50 квартир, возводимый недалеко от 17 школы и автобусной остановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин-Псков».

Продажа квартир здесь открыта еще в конце 2016 года, и сейчас, когда до сдачи дома остается несколько месяцев застройщик Управление капитального строительства города Пскова объявил о специальных ценах на квартиры – 35 тысяч за квадратный метр до 1 мая 2017 года. А это значит, что у тех, кто желает купить квартиру в новостройке, есть отличная возможность получить весьма приятный дисконт.

Подробнее об объекте здесь и по телефону 8-112- 29-84-84.