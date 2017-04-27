0
12:14
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
11:23
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
10:25
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой
17:50
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
16:46
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
16:07
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
13:30
Иногда они умирают
Еще новости
Общество

Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой

Только до 1 мая действует специальная весенняя акция на новостройку, возводимую в районе Любятово – на Зональном шоссе, 5. Это новый кирпичный дом на 50 квартир, возводимый недалеко от 17 школы и автобусной остановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин-Псков».

Продажа квартир здесь открыта еще в конце 2016 года, и сейчас, когда до сдачи дома остается несколько месяцев застройщик Управление капитального строительства города Пскова объявил о специальных ценах на квартиры – 35 тысяч за квадратный метр до 1 мая 2017 года. А это значит, что у тех, кто желает купить квартиру в новостройке, есть отличная возможность получить весьма приятный дисконт.

Подробнее об объекте здесь и по телефону 8-112- 29-84-84.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
27 апреля 2017
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
27 апреля 2017
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой
27 апреля 2017
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
26 апреля 2017
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
26 апреля 2017
Дневник конкурса «Миссис Псков 2017» увидят сегодня в 19:10 зрители «РЕН-ТВ»
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
26 апреля 2017
Лишь 8% многодетных семей Псковской области, получивших земельные участки, строят на них дома
Иногда они умирают
26 апреля 2017
Иногда они умирают 15
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ
26 апреля 2017
Форум иностранных студентов открылся в ПсковГУ

Идет загрузка...