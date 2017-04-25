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Спорт

Лучшие команды легкоатлетов среди студентов и учащихся определили в Псковской области

25-26 мая в Великих Луках прошли финальные соревнования VIII областной Спартакиады вузов и областной Спартакиады УСПО по легкой атлетике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В состязаниях приняли участие около 76 студентов из трех высших учебных заведений и пяти учреждений среднего профессионального образования.

В итоге среди вуза первое место заняла команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, вторыми стали представители Псковского государственного университета, «бронза» досталась спортсменам Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Среди команд УСПО в тройке лучших оказались учащиеся Псковского агротехнического колледжа, Великолукского техникума железнодорожного транспорта, Великолукского филиала Псковского государственного университета.

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