Лучшие команды легкоатлетов среди студентов и учащихся определили в Псковской области
25-26 мая в Великих Луках прошли финальные соревнования VIII областной Спартакиады вузов и областной Спартакиады УСПО по легкой атлетике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
В состязаниях приняли участие около 76 студентов из трех высших учебных заведений и пяти учреждений среднего профессионального образования.
В итоге среди вуза первое место заняла команда Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, вторыми стали представители Псковского государственного университета, «бронза» досталась спортсменам Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.
Среди команд УСПО в тройке лучших оказались учащиеся Псковского агротехнического колледжа, Великолукского техникума железнодорожного транспорта, Великолукского филиала Псковского государственного университета.