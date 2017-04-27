Вера Емельянова: Вопрос с детскими прививками находится на особом контроле

10:14, 27 апреля 2017, ПАИ

«Вопрос с детскими прививками находится у нас на особом контроле», - заявила исполняющая полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова на приёме граждан 27 апреля, где к ней обратился пскович Василий Дрыга по вопросу отсутствия вакцины в поликлиниках города для вакцинации младенцев.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, мужчина рассказал, что его внучке смогли сделать прививку АКДС только в возрасте 7 месяцев, и то после того, как родители самостоятельно приобрели вакцину.

«Сейчас отсутствует еще и прививка от полиомиелита, - пожаловался Василий Дрыга. - Я обратился к Ольге Котиной [заместитель начальника Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации - ПАИ], она сказала, что некоторые покупают сами, а вакцина эта стоит тысячу рублей». Также мужчина посетовал, что врачи часто сами посылают в платные клиники пациентов, в частности, так случилось с его беременной дочерью.

Вера Емельянова пояснила, что некоторое время Псковская область находилась в ожидании конкурсной процедуры по закупке вакцин на федеральном уровне. «Произошел сбой по всей стране. Сейчас все получено, и сбоев больше не будет», - выразила она уверенность.

«На федеральном уровне произошел не очень понятный сбой, - подтвердил председатель регионального Госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. - Мы неоднократно обращались в Минздрав и в итоге часть вакцин нам поставили, за исключением пероральной полиомиелитной. Ее поступление обещают позже». Он также пообещал, что педиатр возьмет ситуацию семьи Василия Дрыги на особый контроль. «С ребенком будет проведена персональная работа», - сказал Игорь Потапов.

«Этот сбой в таком масштабе был единственным за все годы, думаю, больше проблем с прививками не будет», - заключила Вера Емельянова.