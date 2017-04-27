Свои предложения по благоустройству дворов передали в ОНФ жители нескольких домов Пскова и Острова

14:16, 27 апреля 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области проводят работу с населением в рамках контроля за реализацией федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

На встречах, прошедших 21 и 24 апреля с жителями многоквартирных домов в городе Острове, обсуждались пожелания жильцов по благоустройству их придомовых территорий.

Так, жильцы дома №16 по улице Меркурьева выразили пожелание о размещении во дворе детской площадки, по ремонту дорожного покрытия дворового проезда и установке ограждения для палисадника. Жители дома №60 по улице Клавы Назаровой также хотят детскую площадку, ремонт дорожного покрытия и автомобильную парковку.

В Пскове 20 апреля состоялись встречи с жителями во дворах дома №25 по улице Горького, домов №15, №17, №19 по улице Пароменская, а 24 апреля состоялась встреча с жителями дома №9 по Сиреневому бульвару. Чаще всего звучали просьбы по ремонту дорожного покрытия, озеленению дворовых территорий и созданию дополнительных парковочных мест.

В ходе встреч активисты ОНФ рассказывали о федеральном приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители узнали о возможностях благоустройства своих дворов, о перечне работ, предусмотренных по благоустройству дворовых территорий, о механизме формирования и подачи заявок на участие в муниципальных программах.

«Жители многоквартирных домов сами решают, что они хотят видеть в своем дворе. Поэтому мы проводим встречи с населением и объясняем, как попасть в муниципальные программы. Задача регионального отделения ОНФ – проконтролировать, чтобы пожелания граждан были услышаны властью на местах, помочь в оформлении документации», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

В Псковской области общий объем средств, выделенных на реализацию проекта, составляет 150 млн рублей. Из них более 141 млн рублей будет направлен на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, а 8,3 млн рублей – на обустройство мест массового отдыха населения. Граждане могут направлять свои предложения по благоустройству дворов, общественных территорий и парков в органы местного самоуправления до начала мая.