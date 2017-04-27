Всероссийская акция «Проверь ПРАВОзнание» прошла в Псковской области

11:39, 27 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области прошла всероссийская акция «Проверь ПРАВОзнание». В Пскове к ней присоединились старшеклассники многопрофильного правового лицея №8.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, школьники прошли тесты на знание правовых актов, устанавливающих их гражданские права и обязанности. Они специально разработаны общественным советом при МВД России при поддержке Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина и Московского финансово-юридического университета.

Целью тестирования являлось не только повышение правовой грамотности молодежи, но и развитие навыков применения правовых знаний на практике.

К учащимся 9-11 классов пришли инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Пскову младший лейтенант полиции Ольга Зайцева, старший юрисконсульт правового отдела УМВД России по Псковской области майор полиции Виктория Орлова, представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев, Наталья Ярмолич, Андрей Афанасьев и Андрей Стегний.

Особое внимание полицейские и общественники уделили профилактике противоправного поведения в подростковой среде, привели примеры привлечения несовершеннолетних за те или иные деяния к административной и уголовной ответственности. Общественники и полицейские обсудили с ребятами их ответы на предложенные вопросы, выделив в первую очередь те из них, которые вызвали наибольшие затруднения.

«Акция показала, что уровень правовых знаний среди учащихся лицея довольно высок. Это не может не радовать, ведь многие учащиеся учебного заведения собираются связать свою дальнейшую жизнь с работой в правоохранительных органах. Более того, владение такими знаниями в наше время важно для любого гражданина», - подчеркнул Андрей Стегний.

В завершение мероприятия председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев пожелал участникам акции успешной учебы и достойного выбора жизненного пути, как в профессиональном, так и в общечеловеческом плане.