Сотрудник Росгвардии занял первое место в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия
Сотрудник Отдела Росгвардии по Псковской области занял первое место в лично-командном первенстве регионального отделения спортивного общества «Динамо» по стрельбе из боевого оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.
В личном первенстве по стрельбе из автомата Калашникова, первое место занял сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитан полиции Александр Смирнов. В общем зачете команда отдела Росгвардии по Псковской области заняла второе место.
В соревнованиях также приняли участие команды УМВД, УФСБ, УФСИН и других правоохранительных структур.