Сотрудник Росгвардии занял первое место в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия

10:55, 27 апреля 2017, ПАИ

Сотрудник Отдела Росгвардии по Псковской области занял первое место в лично-командном первенстве регионального отделения спортивного общества «Динамо» по стрельбе из боевого оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

В личном первенстве по стрельбе из автомата Калашникова, первое место занял сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитан полиции Александр Смирнов. В общем зачете команда отдела Росгвардии по Псковской области заняла второе место.

В соревнованиях также приняли участие команды УМВД, УФСБ, УФСИН и других правоохранительных структур.