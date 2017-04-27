Трое вьетнамцев и их российский проводник осуждены за попытку незаконного перехода границы
Печорский районный суд Псковской области признал виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы трем гражданам Вьетнама и гражданину РФ, пытавшимся незаконно перейти государственную границу Российской Федерации и Эстонской Республики.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, попытка пересечь границу была предпринята 2 декабря 2016 года. Расследование уголовного дела вел следственный отдел УФСБ России по Псковской области.