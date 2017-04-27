0
11:46
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
14:10
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
09:01
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
14:57
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет
13:08
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
08:10
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
21:38
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
Еще новости
Происшествия

Трое вьетнамцев и их российский проводник осуждены за попытку незаконного перехода границы

Печорский районный суд Псковской области признал виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы трем гражданам Вьетнама и гражданину РФ, пытавшимся незаконно перейти государственную границу Российской Федерации и Эстонской Республики.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, попытка пересечь границу была предпринята 2 декабря 2016 года. Расследование уголовного дела вел следственный отдел УФСБ России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело
27 апреля 2017
В отношении Олега Брячака возбуждено уголовное дело 5
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации
26 апреля 2017
Максим Жаворонков о скандале вокруг дорожных контрактов в Пскове: Администрация области проконтролирует законное разрешение ситуации 13
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
26 апреля 2017
Баню подожгли неизвестные на Завеличенской набережной в Пскове
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет
24 апреля 2017
Исполнительных документов по арестованному счёту Михаила Гавунаса у псковских приставов пока нет 13
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа»
21 апреля 2017
Уголовное дело грозит сотруднику псковского Росреестра, зарегистрировавшему на нового собственника оспариваемую квартиру в ЖК «Европа» 9
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
21 апреля 2017
В Пскове водитель сбил мальчика и скрылся с места ДТП
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
17 апреля 2017
Петербургского смертника готовил житель Подмосковья
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
15 апреля 2017
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси 1

Идет загрузка...