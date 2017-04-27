Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона

11:23, 27 апреля 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил депутатов всех уровней, сенаторов и жителей региона с Днем российского парламентаризма, который отмечается сегодня, 27 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что День российского парламентаризма – молодой праздник. Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» этот день был учреждён в июне 2012 года, но история отечественного парламентаризма имеет давнюю и славную историю.

«Сегодня региональные парламенты и представительные органы местного самоуправления стремятся сохранить преемственность традиций народовластия, устанавливая открытый диалог с гражданами и обеспечивая их участие в обсуждении законодательных инициатив», - подчеркнул спикер областного Собрания.

Он добавил, что фундамент действующего законодательства Псковской области заложили депутаты первого созыва областного Собрания. По словам Александра Котова, последующими созывами регионального парламента наработан большой опыт законотворчества: постоянно совершенствуется правовая база региона, инициируются поправки в федеральные законы, налажено взаимодействие с исполнительной властью и органами местного самоуправления, выстраивается конструктивное сотрудничество с парламентариями из других регионов.

«Конечно, принимаемые законы отражают реалии сегодняшнего дня. Нам есть, над чем работать для улучшения качества жизни наших граждан и процветания региона. Уверен, что совместными усилиями всех ветвей власти и общества мы достигнем поставленных целей!» - заключил спикер Псковского областного Собрания.

Как сообщает корреспондент ПАИ, в связи с праздничной датой почетными грамотами Совета Федерации РФ за вклад в развитие отечественного парламентаризма были награждены Зинаида Кравченко, депутат 1-го созыва Псковского областного Собрания, и Дмитрий Хритоненков, депутат 4-го созыва.

Кроме того, пользуясь случаем Александр Котов поздравил депутата Дарью Козьякову с рождением дочери. «Пусть растёт крепкой и здоровой гражданкой России!» - обратился он к коллеге.