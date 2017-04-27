Поддержать закон «О детях войны» на федеральном уровне призвал Анатолий Копосов

11:27, 27 апреля 2017, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Анатолий Копосов выразил надежду, что представители других партий поддержат инициированный КПРФ законопроект «О детях войны» на федеральном уровне. «Мы победим, как победили в Великой Отечественной войне наши отцы и деды», - заявил он на 9-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Анатолий Копосов отметил, что сегодняшняя сессия проходит в сложное время. «Апрель оказался сложным, наполненным трагических событий. Он начался с теракта в петербургском метро, произошли теракты в Англии, Швеция, Франция», - напомнил он и сказал, что терроризм используется для запугивания граждан, для разрушения стран.

В череде этих событий Анатолий Копосов особенно отметил «вероломный ракетный удар со стороны США, который унёс жизни десятков ни в чём не повинных людей». «Морская армада США готова обрушиться на КНДР. Но Главная цель - наша страна. Мир приблизился к тому порогу, за которым стоит глобальная война», - считает псковский депутат. По его мнению, президент США Дональд Трамп будет отвечать интересам американской олигархии.

«Запрыгали по площадям Венгрии, Болгарии, Черногории, изголяются над нашими памятниками воинам-освободителям», - добавил Анатолий Копосов. Он также заметил, что, по соцопросам, победу во 2-й мировой войне России отдают лишь 20% опрошенных. 40% респондентов считают, что победили США, 15% - Англия.

«Всё меньше живых свидетелей войны. Сколько бы ни проходило времени, память в наших сердцах, - добавил парламентарий. - Мы горды своей судьбой, мы выстояли, победили, восстановили города и сёла, покорили космос». Он выразил надежду, что руководители страны отметят заслуги и «детей войны».