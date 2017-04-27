Поддержать закон «О детях войны» на федеральном уровне призвал Анатолий Копосов
Депутат Псковского областного Собрания Анатолий Копосов выразил надежду, что представители других партий поддержат инициированный КПРФ законопроект «О детях войны» на федеральном уровне. «Мы победим, как победили в Великой Отечественной войне наши отцы и деды», - заявил он на 9-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 27 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Анатолий Копосов отметил, что сегодняшняя сессия проходит в сложное время. «Апрель оказался сложным, наполненным трагических событий. Он начался с теракта в петербургском метро, произошли теракты в Англии, Швеция, Франция», - напомнил он и сказал, что терроризм используется для запугивания граждан, для разрушения стран.
В череде этих событий Анатолий Копосов особенно отметил «вероломный ракетный удар со стороны США, который унёс жизни десятков ни в чём не повинных людей». «Морская армада США готова обрушиться на КНДР. Но Главная цель - наша страна. Мир приблизился к тому порогу, за которым стоит глобальная война», - считает псковский депутат. По его мнению, президент США Дональд Трамп будет отвечать интересам американской олигархии.
«Запрыгали по площадям Венгрии, Болгарии, Черногории, изголяются над нашими памятниками воинам-освободителям», - добавил Анатолий Копосов. Он также заметил, что, по соцопросам, победу во 2-й мировой войне России отдают лишь 20% опрошенных. 40% респондентов считают, что победили США, 15% - Англия.
«Всё меньше живых свидетелей войны. Сколько бы ни проходило времени, память в наших сердцах, - добавил парламентарий. - Мы горды своей судьбой, мы выстояли, победили, восстановили города и сёла, покорили космос». Он выразил надежду, что руководители страны отметят заслуги и «детей войны».