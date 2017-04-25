«Бронзу» завоевал на Первенстве России великолукский шахматист

13:55, 27 апреля 2017, ПАИ

Кандидат в мастера спорта России из Великих Лук Григорий Малышев завоевал бронзовую медаль Первенства России в категории «юноши до 17 лет» в шахматной дисциплине «быстрые шахматы». Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, соревнования проходят в Сочи, в них принимают участие 88 юных шахматистов из регионов России.

В этой же категории кандидат в мастера спорта России из Пскова Наум Руденко финишировал на 12 месте. Победителем среди юношей стал Тимур Фахрутдинов из Свердловской области, второй результат показал Артур Гайфуллин из Республики Башкортостан.

Виктория Емельянова из Великих Лук, выступающая в категории «девушки до 17 лет», смогла завоевать только 49 место. В этой категории ее соперницами были 60 девушек - победительниц и призеров отборочных соревнований федеральных округов.

Еще один псковский спортсмен Иван Дмитриев, выступающей в категории «юноши до 19 лет», занял 46 место, набрав только 2 очка.

Теперь псковские спортсмены примут участие в турнирах Первенства России по классическим шахматам и блицу. Во всех детских турнирах заявлены 1 тыс. 395 человек. Псковскую делегацию возглавляет детский тренер из Великих Лук Максим Трефилов.