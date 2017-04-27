Безработный ограбил пригласившего его в гости псковича

11:45, 27 апреля 2017, ПАИ

В Пскове полицейские задержали 43-летнего безработного, судимого горожанина, который подозревается в совершении разбойного нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 36-летний мужчина и подозреваемый познакомились в одном из клубов города. Затем они поехали продолжать вечеринку к потерпевшему. На лестничной площадке в доме на Рижском проспекте гость ударил хозяина бутылкой по голове и похитил две тысячи рублей.

Однако, после выяснения отношений, они продолжили выпивать. В конечном итоге, подозреваемый, угрожая потерпевшему ножом, похитил у него еще двадцать тысяч рублей и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.