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Безработный ограбил пригласившего его в гости псковича

В Пскове полицейские задержали 43-летнего безработного, судимого горожанина, который подозревается в совершении разбойного нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 36-летний мужчина и подозреваемый познакомились в одном из клубов города. Затем они поехали продолжать вечеринку к потерпевшему. На лестничной площадке в доме на Рижском проспекте гость ударил  хозяина  бутылкой по голове и похитил две тысячи рублей.

Однако, после выяснения отношений, они продолжили выпивать. В конечном итоге, подозреваемый, угрожая потерпевшему ножом, похитил у него еще двадцать тысяч рублей и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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