Александр Козловский предложил псковским депутатам вместе подумать, что еще сделать для поколения войны

11:52, 27 апреля 2017, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский предложил коллегам из Псковского областного Собрания вместе подумать, что ещё можно сделать для поколения войны. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 9-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 27 апреля.

«Сегодня мы работаем с вами в преддверии великого праздника – Дня Победы, - напомнил Александр Козловский. - Каждый, наверное, вспоминает своих родственников, которые выстояли и сумели победить в самой страшной войне».

По его словам, для Псковской области – это особая дата, так как регион первым принял удар врага. «После войны народное хозяйство лежало в руинах, всё было разрушено, люди жили в землянках. Но люди нашли в себе силы, всё было восстановлено», - отметил депутат Госдумы.

Он также привёл слова маршала Константина Рокоссовского: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим». «Да, сейчас ветеранов остались единицах, но есть много других категорий, которые также нуждаются в нашей заботе – узники блокадного Ленинграда, дети войны», - подчеркнул Александр Козловский.

Он согласился, что оказывается помощь домам престарелых, но, по мнению депутата, надо помогать больше, не только дарить подарки, но и оказывать больше человеческого внимания. «Нужно рассказывать о подвигах дедов молодым людям, нужно говорить на их языке, в понятных им форматах. И нужно создавать условия, чтобы эти молодые люди оставались в Псковской области. А для этого надо развивать предприятия, как развивали их наши отцы», - подытожил Александр Козловский.

Также он поздравил депутатов Псковского областного Собрания с Днём российского парламентаризма, который отмечается 27 апреля. «Сегодня парламенты являются и механизмами обратной связи с населением, и дискуссионными площадками. Мы увидели, что сегодня Псковское областное Собрание депутатов является дискуссионной площадкой», - сказал он и поблагодарил депутатов за ответственную работу, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона.