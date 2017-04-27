Вопрос об объединённой зоне охраны нескольких объектов культурного наследия снят с рассмотрения ПОС

12:04, 27 апреля 2017, ПАИ

Вопрос об объединённой зоне охраны нескольких объектов культурного наследия в Пскове снят с рассмотрения сессии Псковского областного Собрания (ПОС). Об этом с заседания 27 апреля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На этот раз речь шла о следующих объектах федерального и регионального значения: церковь Климента Папы Римского XV века, здание главного корпуса Земской больницы на Малясова, 2 1780 года постройки, здание биржи и конторы торгового дома «Зиновьев и Ко» на Красноармейской, 2/7 около 1875 года постройки, здание главного производственного корпуса лесопильного завода Д. В. Зиновьева по тому же адресу около 1875 года постройки.

Во время обсуждения повестки дня председатель комитета ПОС по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, на заседании которого накануне рассматривался этот вопрос, отметил: «Мы раньше принимали несколько подобных зон охраны, однако не получили желаемых результатов. Решение принимаем, а зарегистрировать эти границы мы не можем, потому что закрадываются какие-то ошибки в те документы, которые готовит нам комитет по охране объектов культурного наследия. Предлагаем отложить рассмотрение до следующего заседания, чтобы понять, почему такие ошибки возникают».

На заседании комитет 26 апреля Владимир Яников также говорил о том, что границы объединённой зоны охраны приняты ещё 31 марта 2016 года, однако до сих пор не работают. По его словам, в базу данных единого госреестра недвижимости не внесены сведения утверждённых ранее границ зон объектов культурного наследия в связи с тем, что их координаты отличаются от принятых областным Собранием. Поэтому Владимир Яников задался вопросом, есть ли смысл в такой ситуации рассматривать новый проект постановления о границах.