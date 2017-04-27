ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам

12:14, 27 апреля 2017, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области призывает псковичей не обращаться в Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) по вторникам, поскольку именно в этот день происходит значительное увеличение количества заявителей, желающих заменить водительское удостоверение. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В этой связи псковичам советуют в целях экономии времени и во избежание образования очередей обращаться в МРЭО в любые другие дни недели по графику работы подразделения. Так, по вторникам, средам, четвергам и пятницам отел работает с 8:30 до 18:15 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00, по субботам – с 8:30 до 17:00 с перерывом на обед с 12:30 до 14:00.

В ГИБДД напомнили, что граждане, желающие получить водительское удостоверение (либо иную госуслугу), имеют право на скидку в 30% при оплате госпошлины. Воспользоваться ею могут только лица, зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных услуг и осуществившие платеж через данный ресурс.

Для этого нужно подать заявление на услугу через Единый портал Госуслуг, после чего ведомство выставит счет на оплату пошлины по заявлению, далее нужно выбрать безналичный способ оплаты, при помощи банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. А затем выбрать удобное время и записаться на получение услуги в подразделение ГИБДД.

Зарегистрироваться на Едином портале госуслуг можно как самому, так и обратившись непосредственно в любое подразделение ГИБДД Псковской области, оказывающее государственные услуги, где сотрудники окажут всю необходимую помощь. При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).