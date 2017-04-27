Свидетели ДТП с участием пешехода на перекрёстке Юбилейной и Рижского разыскиваются в Пскове

12:31, 27 апреля 2017, ПАИ

В Пскове ищут свидетелей ДТП с участием пешехода, которое произошло 25 апреля в 21:15 на перекрестке улицы Юбилейной и Рижского проспекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, 33-летний водитель Daewoo Nexia сбил мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с различными травмами был помещен в Псковскую областную больницу.

Всех граждан, которые стали очевидцами произошедшего или владеют информацией о пострадавшем, просят обратиться по телефонам в Пскове: 29-25-83 или 02.