До +12 градусов ожидается в Псковской области 28 апреля

17:48, 27 апреля 2017, ПАИ

28 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днём - от +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационный фон находится в норме и составляет 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшение обстановки не прогнозируется.