0
18:10
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей
18:04
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
16:33
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
14:26
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
12:14
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
11:23
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
10:25
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой
Еще новости
Общество

До +12 градусов ожидается в Псковской области 28 апреля

28 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -1 до +4 градусов, днём - от  +7 до +12 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационный фон находится в норме и составляет 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшение обстановки не прогнозируется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей
27 апреля 2017
Для новой фотосессии участницы «Миссис Псков 2017» перевоплотились в топ-моделей 2
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
27 апреля 2017
В эфире ПАИ-live подведут итоги Фестиваля русской музыки
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
27 апреля 2017
Псковские депутаты проголосовали за выплату миллиона врачам, приехавшим на работу в малочисленные города
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
27 апреля 2017
Медалями и кубком наградят победителей забега «Маленький чемпион» в Пскове
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
27 апреля 2017
ГИБДД рекомендует псковичам не обращаться в МРЭО по вторникам
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
27 апреля 2017
Александр Котов: Нам есть, над чем работать для процветания региона
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой
27 апреля 2017
Квартиры в новостройке в Любятово предлагают со скидкой 2
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ
26 апреля 2017
«Мировидение» провели в поддержку Юлии Самойловой студенты ПсковГУ

Идет загрузка...