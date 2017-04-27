Фестиваль «Английский для дошкольников» состоялся в Пскове

14:53, 27 апреля 2017, ПАИ

27 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке прошел второй городской фестиваль «Английский для дошкольников». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Фестиваль продолжил проект «Лингвистическое, интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста через организацию совместной работы детского сада - библиотеки - школы – вуза (Английский для дошкольников)», в котором на протяжении 2008-2014 годов работали детский сад № 25 «Золотой ключик», областная научная библиотека, школа № 23 с углубленным изучением английского языка и кафедра английского языка Псковского государственного университета.

Встреча состояла из двух сессий. В первой части фрагмент занятия с использованием англоязычной лексики и элементов страноведения показали специалисты международного центра Псковской областной научной библиотеки. Инсценировку сказки на английском языке представили воспитанники детского сада № 25 «Золотой ключик». Стихотворения и песни на английском языке исполнили воспитанники детских садов № 6 «Звездочка», № 45 «Родничок», № 56 «Ягодка».

Во второй методической сессии практики коснулись проблем билингвизма, эффективности методик раннего обучения детей иностранным языкам, объединения подходов к традиционному и неформальному обучению иностранным языкам - как со стороны государственных образовательных институтов, так и коммерческих центров обучения иностранным языкам; неформальных объединений изучающих иностранные языки. В разговоре приняла участие кандидат филологических наук, в недавнем прошлом – заведующая кафедрой английского языка Псковского государственного университета, член Союза писателей РФ и Международной Ассоциации писателей и переводчиков, лауреат Евразийского конкурса переводчиков Татьяна Рыжова.

Для желающих поделиться своими впечатлениями от увиденного, проблемами, замечаниями и предложениями о возможных форматах сотрудничества в будущем работал «открытый микрофон».

Музыкальным сопровождением фестиваля стали выступления инструментального ансамбля «Трио-микс» в составе Александра Назарова (скрипка), Дениса Разумова (аккордеон) и Константина Бреуса (контрабас).