0
11:11
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая
22:01
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
13:40
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
15:29
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря
13:22
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
10:59
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
18:12
Юрий Поляков: Власть охладела к нашему направлению просвещённого патриотизма
Еще новости
Культура

Спецгашение почтовых марок к 775-летию Ледового Побоища состоялось в Пскове

26 апреля в Псковском музее-заповеднике состоялась торжественная церемония специального гашения почтовой марки, выпущенной к 775-летию Ледового побоища. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн, директор Псковского музея-заповедника Юрий  Киселев, председатель  регионального отделения  Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев, директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков и руководитель библиотеки храма святого князя Александра Невского Татьяна Больсунова.

«Церемония специального гашения прошла в особой исторической обстановке на фоне монументального полотна Гавриила Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков»», - отметили в пресс-службе УФПС.

«Находясь возле полотна, проникаешься динамикой события, его масштабностью, осознаешь значимость битвы  в истории нашей страны.  Почта России вносит свой вклад  в сохранение исторического и художественного наследия нашей Родины. Сегодня впервые вышел в обращение почтовый блок, посвященный 775-летию Ледового побоища», - подчеркнул Андрей Марков.

Он рассказал, что для спецгашения изготовлен  юбилейный календарный штемпель, действующий только один день. «Почтовый конверт с уникальной маркой и оттиском календарного штемпеля, станет филателистической ценностью, и надолго сохранит память о сегодняшнем событии», – сказал директор Псковского филиала Почты России.

Специальное гашение почтовой марки, стало завершающим этапом мероприятий в Псковской области, посвященных 775-летию Ледового побоища.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая
27 апреля 2017
Программа праздничных мероприятий в Пскове с 1 по 14 мая
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
26 апреля 2017
Спектакль «Мы победим!» представит Псковский театр кукол
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
26 апреля 2017
Концерт Александра Малинина закроет Фестиваль русской музыки в Пскове
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря
25 апреля 2017
Благотворительный концерт даст в Пскове хор Валаамского монастыря
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова
23 апреля 2017
Выставка «Гулливер в Мультиверсе» открылась в Центральной библиотеке Пскова 8
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
23 апреля 2017
Концерт группы «Калинов мост» состоится сегодня в Пскове
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
21 апреля 2017
Программа празднования в Пскове 72-й годовщины Великой Победы
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников
21 апреля 2017
Бесплатные экскурсии организовали в Пскове в Международный день памятников

Идет загрузка...