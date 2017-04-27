Спецгашение почтовых марок к 775-летию Ледового Побоища состоялось в Пскове

12:23, 27 апреля 2017, ПАИ

26 апреля в Псковском музее-заповеднике состоялась торжественная церемония специального гашения почтовой марки, выпущенной к 775-летию Ледового побоища. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн, директор Псковского музея-заповедника Юрий Киселев, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев, директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков и руководитель библиотеки храма святого князя Александра Невского Татьяна Больсунова.

«Церемония специального гашения прошла в особой исторической обстановке на фоне монументального полотна Гавриила Горелова «Ведут псов-рыцарей во Псков»», - отметили в пресс-службе УФПС.

«Находясь возле полотна, проникаешься динамикой события, его масштабностью, осознаешь значимость битвы в истории нашей страны. Почта России вносит свой вклад в сохранение исторического и художественного наследия нашей Родины. Сегодня впервые вышел в обращение почтовый блок, посвященный 775-летию Ледового побоища», - подчеркнул Андрей Марков.

Он рассказал, что для спецгашения изготовлен юбилейный календарный штемпель, действующий только один день. «Почтовый конверт с уникальной маркой и оттиском календарного штемпеля, станет филателистической ценностью, и надолго сохранит память о сегодняшнем событии», – сказал директор Псковского филиала Почты России.

Специальное гашение почтовой марки, стало завершающим этапом мероприятий в Псковской области, посвященных 775-летию Ледового побоища.