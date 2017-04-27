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Экономика

Госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс» объединят

В Псковской области объединяют два государственных предприятия: «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 27 апреля, на 9-й сессии регионального парламента сообщил председатель комитета по транспорту областной администрации Виталий Голиков.

«Сегодня с учетом объединения будем разрабатывать «дорожную карту» по выводу объединенного предприятия из тяжелой экономической ситуации», - добавил он. По словам председателя комитета, разработанный документ будет представлен на утверждение губернатору Псковской области. «Варианты есть», - заверил Виталий Голиков.

Государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс» занимается эксплуатацией автовокзалов и автостанций Псковской области. Его руководителем является Александр Питиримов. Он также исполняет обязанности руководителя Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», которое осуществляет пассажирские перевозки. Напомним, что предыдущий директор «Псковпассажиравтотранса», Александр Гизбрехт, был уволен по представлению прокуратуры области.

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