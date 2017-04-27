4,6 млрд рублей вложили в дороги Псковской области в 2016 году

12:40, 27 апреля 2017, ПАИ

Расходы дорожного фонда Псковской области в 2016 году составили 4,6 млрд рублей, из них 2,9 млрд были направлены на региональную сеть, 1,2 млрд — на местную. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству Виталий Голиков в рамках парламентского часа на сессии областного Собрания 27 апреля. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Виталий Голиков отметил, что основные усилия были сосредоточены на обеспечении сохранности сети региональных дорог и мостов — на эти цели была израсходована треть дорожного фонда. На содержание таких дорог потребовались 1 млрд 184,5 млн рублей, на ремонт более 117 км проезжей части - 185,6 млн, на капитальный ремонт - 191,7 млн. Что касается последней суммы, то она была потрачена на обновление моста через реку Вихринка в Локнянском районе (54,2 млн рублей) и моста через реку Лжа в Островском районе (95,3 млн рублей).

Кроме того, руководитель профильного комитета рассказал, что в прошлом году местным бюджетам на дорожную деятельность были предоставлены субсидии в размере 1,1 млрд рублей. В результате удалось капитально отремонтировать 59 км дорог, 100 дворов и 45 проездов к ним. Помимо этого, были приведены в порядок сельские дороги, благодаря чему, по словам Виталия Голикова, более тысячи человек в 7 районах обеспечены автодорогами с твердым покрытием.

Затем он обратил внимание на то, что в 2016 году были заключены государственные контракты по реализации двух крупных инфраструктурных объектов, на которых в настоящее время активно ведутся работы. Речь идет о строительстве автодорожного путепровода в Великих Луках (2,2 млрд рублей) и второго пускового комплекса Северного обхода города Пскова (6,7 млрд рублей).

На содержание и ремонт, в том числе капитальный, дорог регионального значения в 2017 году в Псковской области предусмотрены бюджетные средства в объеме 2,1 млрд рублей. На строительство и реконструкцию планируется направить 696,6 млн рублей. Субсидии местным бюджетам составят 667,7 млн рублей. Сумма финансирования реконструкции сельских дорог в 2017 году - 644,4 млн рублей.

В рамках адресной программы по ремонту мостов в 2017 году завершается капремонт четырех мостов: через ручей Барановский (Псковский район), через реку Ловать (Усвятский район), мост через ручей на дороге Порхов — Успенье в Порховском районе, через реку Кебь (Стругокрасненский район).

Между тем, в текущем году предполагается приступить к капремонту еще четырех мостов с завершением работ в 2018 году: через реку Галинка (Островский район), через ручей на дороге Порхов - Успенье в Бежаницком районе, через реку Коломенка (Порховский район), через реку Нища (Себежский район).