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Общество

В рамках Северного обхода Пскова планируется построить велодорожки

В рамках Северного обхода Пскова планируется построить велосипедные дорожки. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 27 апреля, в ходе 9-й сессии Псковского областного Собрания сообщил председатель регионального комитета по транспорту Виталий Голиков, отвечая на вопросы депутатов.

Он заявил, что такая задача поставлена вице-губернатором Александром Кузнецовым, курирующим сферу транспорта. «Сейчас мы вместе с проектировщиком прорабатываем этот вопрос. Думаю, все получится», - пояснил он.

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