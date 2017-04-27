В рамках Северного обхода Пскова планируется построить велодорожки

12:37, 27 апреля 2017, ПАИ

В рамках Северного обхода Пскова планируется построить велосипедные дорожки. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 27 апреля, в ходе 9-й сессии Псковского областного Собрания сообщил председатель регионального комитета по транспорту Виталий Голиков, отвечая на вопросы депутатов.

Он заявил, что такая задача поставлена вице-губернатором Александром Кузнецовым, курирующим сферу транспорта. «Сейчас мы вместе с проектировщиком прорабатываем этот вопрос. Думаю, все получится», - пояснил он.