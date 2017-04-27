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Общество

С немецкими автобанами сравнил дороги Псковской области Всеволод Козловский

Депутат Псковского областного Собрания, член фракции «Единой России» Всеволод Козловский сравнил дороги Псковской области с немецкими автобанами. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом он заявил на сессии регионального парламента в ходе обсуждения отчёта о работе комитета по транспорту в сфере дорожного хозяйства за 2016 - 2017 годы.

«Недавно ехал в Москву на маршрутке с заездом в родной город Нелидово. Я понял, что у нас просто немецкие автобаны. Всё познаётся в сравнении. Если у нас асфальт и кое-где ямки, то там просто нет дорог. Хочу, чтобы и депутаты задумались, что всё познается в сравнении», - заявил Всеволод Козловский.

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